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В ВСУ формируют первые в мире ударные роты беспилотников – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоПятница, 27 января 2023, 16:38

В Украине формируют первые в мире ударные роты беспилотников в рамках проекта "Армия дронов".

Источник: Генштаб 

Детали: Создание ударных рот беспилотников утвердил во время заседания Ставки главнокомандующего Валерий Залужный. Совместно с Минобороны, Генштабом и Госспецсвязи, в рамках проекта "Армия дронов", создан координационный штаб для полноценной реализации проекта.

Генштаб сообщает, что это необходимо для воплощения ряда ключевых реформ и масштабирования производства беспилотников для Сил обороны.

Дословно: "Уже отобраны самые профессиональные военнослужащие, которые возглавят ударные роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование, чтобы преодолевать врага в горячих точках". 

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Темы: беспилотникиавиатехнологии
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