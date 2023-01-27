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У ЗСУ формують перші у світі ударні роти безпілотників – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 27 січня 2023, 16:44
Фото: Генштаб ЗСУ

У Збройних силах України формують перші у світі ударні роти безпілотників в рамках проєкту "Армія дронів".

Джерело: Генштаб 

Деталі: Створення ударних рот безпілотників ухвалив під час засідання Ставки головнокомандувача Валерій Залужний. Спільно з Міноборони, Генштабом та Держспецзв'язку, в рамках проєкту "Армія дронів", створено координаційний штаб для повноцінної реалізації проєкту.

Генштаб повідомляє, що це необхідно для втілення низки ключових реформ та масштабування виробництва безпілотників для Сил оборони.

Дослівно: "Вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках". 

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Теми: Генштаббезпілотникиавіавійна
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