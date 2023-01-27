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В ВСУ формируют первые в мире ударные роты беспилотников – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоПятница, 27 января 2023, 15:44
В ВСУ формируют первые в мире ударные роты беспилотников – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

В Вооруженных силах Украины формируют первые в мире ударные роты беспилотников в рамках проекта "Армия дронов".

Источник: Генштаб 

Детали: Создание ударных рот беспилотников утвердил во время заседания Ставки главнокомандующего Валерий Залужный. Совместно с Минобороны, Генштабом и Госспецсвязи, в рамках проекта "Армия дронов", создан координационный штаб для полноценной реализации проекта.

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Генштаб сообщает, что это необходимо для воплощения ряда ключевых реформ и масштабирования производства беспилотников для Сил обороны.

Дословно: "Уже отобраны самые профессиональные военнослужащие, которые возглавят ударные роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование, чтобы преодолевать врага в горячих точках". 

Темы: Генштаббеспилотникиавиавойна
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