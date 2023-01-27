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Уряд Бельгії затвердив найбільший пакет військової допомоги для України

П'ятниця, 27 січня 2023, 16:21

Уряд Бельгії затвердив найбільший пакет військової допомоги для України на суму 92 мільйони євро.

Про це заявив прем'єр Бельгії Александр де Кроо після щотижневого засідання Ради міністрів у Брюсселі, передає "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Йдеться про зенітні ракети, протитанкову зброю, кулемети, гранати, боєприпаси - все це буде надане з оборонних складів, а також обладнання, яке згодом буде замовлене і придбане у приватного збройового сектору.

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Міністр оборони Людівін Дедондер зазначила, що "сьогодні ця суттєва допомога, яка доповнює допомогу наших партнерів, має на меті дати можливість українській армії стримати новий наступ з боку Росії.

"Україна повинна бути здатною захистити себе від жорстокої російської агресії. Саме тому Бельгія посилює свою військову підтримку Україні, надаючи найбільший на сьогоднішній день пакет допомоги.

Україна переможе у цій війні. Наша безпека і наші цінності також на кону", - написав де Кроо у Twitter.

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Цей новий транш військової допомоги доводить загальний обсяг військової допомоги Бельгії до 186 мільйонів євро, а також 44 мільйони були виділені на паливо.

Бельгія також планує значну гуманітарну допомогу, обсяг якої можна порівняти з військовим компонентом. Для цієї допомоги визначено три сектори: підтримка шкіл для забезпечення навчання дітей; допомога та лікування поранених; підтримка населення для гарантування доступу до енергії, зокрема, шляхом постачання генераторів та ремонту пошкодженої інфраструктури.

Міністерство закордонних справ також надасть підтримку МАГАТЕ у проведенні моніторингу цивільної ядерної інфраструктури України. Бельгія має визнаний досвід у цій сфері для забезпечення безпеки обладнання АЕС.

Крім того, Бельгія зобов'язалася брати активну участь у створенні більш ефективної системи санкцій щодо алмазного сектору, щоб зменшити надходження алмазів російського походження на алмазний ринок Антверпена.

Росія є одним з найбільших експортерів необроблених алмазів. Минулого року Антверпен імпортував з Росії необроблених алмазів на суму 1,8 мільярда євро. 

Теми: Бельгіяармія
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