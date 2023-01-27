Уряд Бельгії затвердив найбільший пакет військової допомоги для України
Уряд Бельгії затвердив найбільший пакет військової допомоги для України на суму 92 мільйони євро.
Про це заявив прем'єр Бельгії Александр де Кроо після щотижневого засідання Ради міністрів у Брюсселі, передає "Європейська правда" з посиланням на RTBF.
Йдеться про зенітні ракети, протитанкову зброю, кулемети, гранати, боєприпаси - все це буде надане з оборонних складів, а також обладнання, яке згодом буде замовлене і придбане у приватного збройового сектору.
Міністр оборони Людівін Дедондер зазначила, що "сьогодні ця суттєва допомога, яка доповнює допомогу наших партнерів, має на меті дати можливість українській армії стримати новий наступ з боку Росії.
"Україна повинна бути здатною захистити себе від жорстокої російської агресії. Саме тому Бельгія посилює свою військову підтримку Україні, надаючи найбільший на сьогоднішній день пакет допомоги.
Україна переможе у цій війні. Наша безпека і наші цінності також на кону", - написав де Кроо у Twitter.
Цей новий транш військової допомоги доводить загальний обсяг військової допомоги Бельгії до 186 мільйонів євро, а також 44 мільйони були виділені на паливо.
Бельгія також планує значну гуманітарну допомогу, обсяг якої можна порівняти з військовим компонентом. Для цієї допомоги визначено три сектори: підтримка шкіл для забезпечення навчання дітей; допомога та лікування поранених; підтримка населення для гарантування доступу до енергії, зокрема, шляхом постачання генераторів та ремонту пошкодженої інфраструктури.
Міністерство закордонних справ також надасть підтримку МАГАТЕ у проведенні моніторингу цивільної ядерної інфраструктури України. Бельгія має визнаний досвід у цій сфері для забезпечення безпеки обладнання АЕС.
Крім того, Бельгія зобов'язалася брати активну участь у створенні більш ефективної системи санкцій щодо алмазного сектору, щоб зменшити надходження алмазів російського походження на алмазний ринок Антверпена.
Росія є одним з найбільших експортерів необроблених алмазів. Минулого року Антверпен імпортував з Росії необроблених алмазів на суму 1,8 мільярда євро.