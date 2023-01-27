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Правительство Бельгии утвердило самый большой пакет военной помощи для Украины

Пятница, 27 января 2023, 17:21

Правительство Бельгии в пятницу одобрило предоставление военной помощи Украине на сумму 92 миллиона евро.

Об этом заявил премьер Бельгии Александр де Кроо после еженедельного заседания Совета министров в Брюсселе, передает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Речь идет о зенитных ракетах, противотанковом оружии, пулеметах, гранатах, боеприпасах - все это будет предоставлено из оборонных складов, а также оборудование, которое впоследствии будет заказано и приобретено у частного оружейного сектора.

Министр обороны Людивин Дедондер отметила, что "сегодня эта существенная помощь, которая дополняет помощь наших партнеров, имеет целью дать возможность украинской армии сдержать новое наступление со стороны России".

"Украина должна быть способной защитить себя от жестокой российской агрессии. Именно поэтому Бельгия усиливает свою военную поддержку Украине, предоставляя самый большой на сегодняшний день пакет помощи.

Украина победит в этой войне. Наша безопасность и наши ценности также на кону", - написал де Кроо в Twitter.

Этот новый транш военной помощи доводит общий объем военной помощи Бельгии до 186 миллионов евро, а также 44 миллиона были выделены на топливо.

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Бельгия также планирует значительную гуманитарную помощь, объем которой сопоставим с военным компонентом. Для этой помощи определены три сектора: поддержка школ для обеспечения обучения детей; помощь и лечение раненых; поддержка населения для обеспечения доступа к энергии, в частности, путем поставки генераторов и ремонта поврежденной инфраструктуры.

Министерство иностранных дел также окажет поддержку МАГАТЭ в проведении мониторинга гражданской ядерной инфраструктуры Украины. Бельгия имеет признанный опыт в этой сфере для обеспечения безопасности оборудования АЭС.

Кроме того, Бельгия обязалась активно участвовать в создании более эффективной системы санкций в отношении алмазного сектора, чтобы уменьшить поступление алмазов российского происхождения на алмазный рынок Антверпена.

Россия является одним из крупнейших экспортеров необработанных алмазов. В прошлом году Антверпен импортировал из России необработанных алмазов на сумму 1,8 миллиарда евро.

Темы: Бельгияармия
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