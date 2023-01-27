Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Правительство Бельгии утвердило самый большой пакет военной помощи для Украины

Пятница, 27 января 2023, 16:21

Правительство Бельгии в пятницу одобрило предоставление военной помощи Украине на сумму 92 миллиона евро.

Об этом заявил премьер Бельгии Александр де Кроо после еженедельного заседания Совета министров в Брюсселе, передает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Речь идет о зенитных ракетах, противотанковом оружии, пулеметах, гранатах, боеприпасах - все это будет предоставлено из оборонных складов, а также оборудование, которое впоследствии будет заказано и приобретено у частного оружейного сектора.

Реклама:

Министр обороны Людивин Дедондер отметила, что "сегодня эта существенная помощь, которая дополняет помощь наших партнеров, имеет целью дать возможность украинской армии сдержать новое наступление со стороны России".

"Украина должна быть способной защитить себя от жестокой российской агрессии. Именно поэтому Бельгия усиливает свою военную поддержку Украине, предоставляя самый большой на сегодняшний день пакет помощи.

Украина победит в этой войне. Наша безопасность и наши ценности также на кону", - написал де Кроо в Twitter.

ВИДЕО ДНЯ

Этот новый транш военной помощи доводит общий объем военной помощи Бельгии до 186 миллионов евро, а также 44 миллиона были выделены на топливо.

Бельгия также планирует значительную гуманитарную помощь, объем которой сопоставим с военным компонентом. Для этой помощи определены три сектора: поддержка школ для обеспечения обучения детей; помощь и лечение раненых; поддержка населения для обеспечения доступа к энергии, в частности, путем поставки генераторов и ремонта поврежденной инфраструктуры.

Министерство иностранных дел также окажет поддержку МАГАТЭ в проведении мониторинга гражданской ядерной инфраструктуры Украины. Бельгия имеет признанный опыт в этой сфере для обеспечения безопасности оборудования АЭС.

Кроме того, Бельгия обязалась активно участвовать в создании более эффективной системы санкций в отношении алмазного сектора, чтобы уменьшить поступление алмазов российского происхождения на алмазный рынок Антверпена.

Россия является одним из крупнейших экспортеров необработанных алмазов. В прошлом году Антверпен импортировал из России необработанных алмазов на сумму 1,8 миллиарда евро.

Темы: Бельгияармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Бельгия
Неизвестная страна выкупила у Бельгии 50 танков "Leopard 1" для Украины – СМИ
Премьер Бельгии: Мятеж в России мотивирует ЕС в дальнейшем поддерживать Украину
Главе МИД Бельгии грозит вотум недоверия из-за виз для представителей Ирана и РФ
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: