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Білий дім: розгортання Abrams в Україні займе "багато місяців"

"Європейська правда"П'ятниця, 27 січня 2023, 16:33

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що поставка в Україну нещодавно оголошеного траншу танків Abrams займе "багато місяців", перш ніж вони зможуть опинитися на полі бою.

Про це Кірбі сказав в інтерв’ю CNN, пише "Європейська правда". 

Незважаючи на озвучені тривалі терміни, Кірбі заявив, що адміністрація Байдена "не збирається гаяти часу", забезпечуючи підготовку і зміцнюючи ланцюги постачання, щоб гарантувати, що українські війська будуть найкраще оснащені для їх використання, коли вони врешті-решт прибудуть в Україну.

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Кірбі відмовився відповісти, чи вірить він, що танки прибудуть в Україну до кінця 2023 року.

"Я не хочу бути занадто конкретним, тому що ми все ще розробляємо плани, але це займе багато місяців", - сказав Кірбі.

Тим часом, за його словами, партія танків Leopard, наданих Німеччиною, прибуде в Україну "в найближчому майбутньому".

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Кірбі також не сказав, чи розглядає президент США Джо Байден можливість поїздки в регіон, щоб відзначити річницю російського вторгнення, про що раніше повідомляли ЗМІ.

За його словами, Байден "перебуває в тісному контакті з президентом Зеленським - вони розмовляють досить часто".

"Я думаю, що, ви знаєте, президент, безумовно, в будь-який відповідний час був би готовий здійснити (поїздку) в Україну. Але зараз ми не на тому етапі", - сказав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 25 січня підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону, для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії. 

Разом із танками США якнайшвидше забезпечать підготовку українських військових та нададуть запчастини.

Теми: США
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