Белый дом: развертывание Abrams в Украине займет "много месяцев"

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что поставка в Украину недавно объявленного транша танков Abrams займет "много месяцев", прежде чем они смогут оказаться на поле боя.

Об этом Кирби сказал в интервью CNN, пишет "Европейская правда".

Несмотря на озвученные длительные сроки, Кирби заявил, что администрация Байдена "не собирается терять времени", обеспечивая подготовку и укрепляя цепи поставок, чтобы гарантировать, что украинские войска будут лучше оснащены для их использования, когда они в конце концов прибудут в Украину.

Кирби отказался ответить, верит ли он, что танки прибудут в Украину до конца 2023 года.

"Я не хочу быть слишком конкретным, потому что мы все еще разрабатываем планы, но это займет много месяцев", - сказал Кирби.

Между тем, по его словам, партия танков Leopard, предоставленных Германией, прибудет в Украину "в ближайшем будущем".

Кирби также не сказал, рассматривает ли президент США Джо Байден возможность поездки в регион, чтобы отметить годовщину российского вторжения, о чем ранее сообщали СМИ.

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По его словам, Байден "находится в тесном контакте с президентом Зеленским - они разговаривают довольно часто".

"Я думаю, что, вы знаете, президент, безусловно, в любое подходящее время был бы готов осуществить (поездку) в Украину. Но сейчас мы не на том этапе", - сказал он.

Напомним, президент США Джо Байден 25 января подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону, для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии.

Вместе с танками США как можно быстрее обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.