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"Вагнер" вербує українських в’язнів, яких вивезли до окупованого Криму – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 27 січня 2023, 16:43
Вагнер вербує українських в’язнів, яких вивезли до окупованого Криму – ЦНС
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО PIXABAY

Росіяни насильно вивезли з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей 3,5 тисячі в’язнів до окупованого Криму, де їх вербують учасники ПВК "Вагнер".

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву 

Деталі: За інформацією ЦНС, російські загарбники насильно перевезли ув’язнених до окупованого Криму, де тепер "вагнерівці" проводять агітацію щодо вступу до ПВК. ЦНС стверджує, що більшість в’язнів відмовляється укладати контракт, через що окупанти створили для них нестерпні умови.

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Спротив наголошує, що йдеться про засуджених в Україні за кримінальні злочини та тих, хто перебував у в’язницях до початку повномасштабного вторгнення. 

Теми: Вагнерв'язницявійна
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