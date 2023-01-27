"Вагнер" вербует украинских заключенных, которых вывезли в оккупированный Крым – ЦНС

Россияне насильно вывезли с оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей 3,5 тысячи заключенных в оккупированный Крым, где их вербуют участники ЧВК "Вагнер".

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления

Детали: По информации ЦНС, российские захватчики насильно перевезли заключенных в оккупированный Крым, где теперь "вагнеровцы" проводят агитацию по вступлению в ЧВК.

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ЦНС утверждает, что большинство заключенных отказывается заключать контракт, из-за чего оккупанты создали для них невыносимые условия.

Сопротивление отмечает, что речь идет об осужденных в Украине за уголовные преступления и тех, кто находился в тюрьмах до начала полномасштабного вторжения.