Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сестра Кім Чен Ина: Північна Корея стоїть "на одному полі бою" з Росією

Євген КізіловП'ятниця, 27 січня 2023, 18:02
кім йо джон, Getty Images

Сестра Кім Чен Ина - Кім Йо Чжон заявила, що Північна Корея "завжди стоятиме на одному полі бою" з армією Росії.

Джерело: державне інформагентство КНДР "ЦТАК" і російське РБК з посиланням на Кім Йо Чжон, яка обіймає в країні посаду заступника завідувача відділу пропаганди та агітації ЦК Трудової партії республіки.

Пряма мова: "Ми завжди будемо стояти на одному полі бою з російською армією і людьми, які борються за гідність і честь країни, її суверенітет і безпеку".

Деталі: Вона заявила також, що будь-яка військова техніка, поставлена в Україну Заходом, "згорить і стане купою заліза перед незламним бойовим духом і міццю героїчної російської армії".

А рішення США надіслати Україні танки Abrams сестра Кім Чен Ина назвала "мерзенним кроком".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Північна КореяКНДРРосіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Топ-посадовець НАТО закликав країн-членів перейти до "воєнної економіки"

Королевська з чоловіком написали заяви на складання мандатів нардепів – джерела

Заборона на виїзд стосується і чиновників, які непридатні до військової служби

фото, відеоУ Міноборони Ірану заявили, нібито атака безпілотників на завод була "невдалою"

Російські війська замінюють "вагнерівців", щоб посилити наступ на Бахмут – ISW

Новообраний президент Чехії планує відвідати Україну – ЗМІ

Усі новини...
Північна Корея
США і Японія домовилися спільно протидіяти загрозам з боку Китаю та Північної Кореї
Данілов: Нам пропонують корейський варіант, але корейці про нього шкодують
КНДР провела запуск двох балістичних ракет
Останні новини
14:05
фотоПрикордонники збили російський безпілотник на Луганщині
13:53
Школярі з тимчасово окупованих територій зможуть вступити у виші дистанційно і без НМТ
13:47
ФРС планує знизити темпи підвищення ставки через уповільнення інфляції
13:31
Росіяни заявили про обстріл Курської області, села без світла
13:26
Нацгвардієць розповів про запеклі бої на Луганщині та як росіяни прикривалися літніми людьми
13:00
Топ-посадовець НАТО закликав країн-членів перейти до "воєнної економіки"
12:47
Українські полярники зустріли криголам "Ноосфера", який прибув до антарктичної станції
12:43
У 2022 році до армії Польщі вступила рекордна кількість людей після скасування призову
12:30
Окупанти обстріляли комунальне підприємство Херсона, знищена техніка
12:16
Adani запевняє, що ціна продажу їхніх акцій не зміниться
Усі новини...