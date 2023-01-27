Сестра Кім Чен Ина: Північна Корея стоїть "на одному полі бою" з Росією

Сестра Кім Чен Ина - Кім Йо Чжон заявила, що Північна Корея "завжди стоятиме на одному полі бою" з армією Росії.

Джерело: державне інформагентство КНДР "ЦТАК" і російське РБК з посиланням на Кім Йо Чжон, яка обіймає в країні посаду заступника завідувача відділу пропаганди та агітації ЦК Трудової партії республіки.

Пряма мова: "Ми завжди будемо стояти на одному полі бою з російською армією і людьми, які борються за гідність і честь країни, її суверенітет і безпеку".

Деталі: Вона заявила також, що будь-яка військова техніка, поставлена в Україну Заходом, "згорить і стане купою заліза перед незламним бойовим духом і міццю героїчної російської армії".

А рішення США надіслати Україні танки Abrams сестра Кім Чен Ина назвала "мерзенним кроком".