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Сестра Кім Чен Ина: Північна Корея стоїть "на одному полі бою" з Росією

Євген КізіловП'ятниця, 27 січня 2023, 17:02
Сестра Кім Чен Ина: Північна Корея стоїть на одному полі бою з Росією
кім йо джон, Getty Images

Сестра Кім Чен Ина - Кім Йо Чжон заявила, що Північна Корея "завжди стоятиме на одному полі бою" з армією Росії.

Джерело: державне інформагентство КНДР "ЦТАК" і російське РБК з посиланням на Кім Йо Чжон, яка обіймає в країні посаду заступника завідувача відділу пропаганди та агітації ЦК Трудової партії республіки.

Пряма мова: "Ми завжди будемо стояти на одному полі бою з російською армією і людьми, які борються за гідність і честь країни, її суверенітет і безпеку".

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Деталі: Вона заявила також, що будь-яка військова техніка, поставлена в Україну Заходом, "згорить і стане купою заліза перед незламним бойовим духом і міццю героїчної російської армії".

А рішення США надіслати Україні танки Abrams сестра Кім Чен Ина назвала "мерзенним кроком".

Теми: Північна КореяКНДРРосіявійна
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