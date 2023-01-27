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Сестра Ким Чен Ына: Северная Корея стоит "на одном поле боя" с Россией

Евгений КизиловПятница, 27 января 2023, 17:02
Сестра Ким Чен Ына: Северная Корея стоит на одном поле боя с Россией
ким ё джон, Getty Images

Сестра Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон заявила, что Северная Корея "всегда будет стоять на одном поле боя" с армией России.

Источник: государственное информагентство КНДР "ЦТАК" и российское РБК со ссылкой на Ким Ё Чжон, которая занимает в стране пост заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии республики

Прямая речь: "Мы всегда будем стоять на одном поле боя российской армией и людьми, которые борются за достоинство и честь страны, ее суверенитет и безопасность".

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Детали: Она заявила также, что любая военная техника, поставленная в Украину Западом, "сгорит и станет грудой железа перед несокрушимым боевым духом и мощью героической российской армии".

А решение США прислать Украине танки Abrams сестра Ким Чен Ына назвала "гнусным шагом".

Темы: Северная КореяКНДРРосcиявойна
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