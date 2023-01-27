Росія виганяє очільницю посольства Латвії після зниження рівня дипвідносин

Міністерство закордонних справ Росії в п’ятницю викликало тимчасову повірену у справах Латвії Даце Рутку й зобов’язало її покинути територію країни протягом двох тижнів у відповідь на рішення Риги знизити рівень дипломатичних відносин.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в пресрелізі МЗС РФ.

Російська сторона висловила "рішучий протест" латвійській дипломатці, заявивши, що "обґрунтування цього кроку посиланнями на якусь "солідарність" з іншими прибалтійськими країнами не приймається".

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У російському МЗС також традиційно звинуватили Латвію в "тотальній русофобії", а також пригадали "повну зачистку російськомовного інформаційного простору, ліквідацію радянської меморіальної та культурної спадщини, кримінальне переслідування співвітчизників".

Нагадаємо, в понеділок 23 січня посол Росії був повідомлений про рішення латвійської сторони знизити з 24 лютого рівень свого дипломатичного представництва в Росії до рівня тимчасового повіреного у справах.

У МЗС додали, що рішення ухвалене з огляду на те, що Росія продовжує розпочату 24 лютого 2022 року повномасштабну військову агресію проти України, а також на знак солідарності з Естонією та Литвою.

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Раніше цього тижня стало відомо, що посол Росії в Естонії на початку лютого повинен залишити країну після зниження рівня дипломатичних відносин між країнами. У відповідь Росія зобов’язала посла Естонії Маргуса Лайдре виїхати з країни до 7 лютого, а також відкликає свого посла у Таллінні.