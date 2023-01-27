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Россия выгоняет главу посольства Латвии после снижения уровня дипотношений

"Европейская правда"Пятница, 27 января 2023, 17:06

Министерство иностранных дел России в пятницу вызвало временную поверенную в делах Латвии Даце Рутку и обязало ее покинуть территорию страны в течение двух недель в ответ на решение Риги снизить уровень дипломатических отношений.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в пресс-релизе МИД РФ.

Российская сторона выразила "решительный протест" латвийскому дипломату, заявив, что "обоснование этого шага ссылками на некую "солидарность" с другими прибалтийскими странами не принимается".

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В российском МИД также традиционно обвинили Латвию в "тотальной русофобии", а также припомнили "полную зачистку русскоязычного информационного пространства, ликвидацию советского мемориального и культурного наследия, уголовное преследование соотечественников".

Напомним, в понедельник 23 января посол России был уведомлен о решении латвийской стороны снизить с 24 февраля уровень своего дипломатического представительства в России до уровня временного поверенного в делах.

В МИД добавили, что решение принято ввиду того, что Россия продолжает начатую 24 февраля 2022 года полномасштабную военную агрессию против Украины, а также в знак солидарности с Эстонией и Литвой.

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Ранее на этой неделе стало известно, что посол России в Эстонии в начале февраля должен покинуть страну после снижения уровня дипломатических отношений между странами. В ответ Россия обязала посла Эстонии Маргуса Лайдре выехать из страны до 7 февраля, а также отзывает своего посла в Таллинне.

Темы: ЛитваРосcиядипломатические отношения
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