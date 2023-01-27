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Фактично полон: українці можуть вибратися з окупованих територій лише через сірі зони

Олена РощінаП'ятниця, 27 січня 2023, 17:26
Фактично полон: українці можуть вибратися з окупованих територій лише через сірі зони
Іван Федоров, фото picture alliance via Getty Images

Після показового вивезення росіянами з тимчасово окупованої території більшість українців не потрапляє на підконтрольну владі Україні територію.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у коментарі проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя"

Пряма мова: "Десятки таких людей уже за січень "депортовано" на останній блокпост, з десятками записані їхні пропагандистські відео. Але здебільшого вони залишають цих людей у полоні. Їх ніхто нікуди не випускає". 

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Деталі: Іван Федоров розповів, що деяким людям вдається дістатися українського блокпоста через "сірі зони".

"Вони йдуть сірою зоною до першого нашого українського блокпоста. Там їх зустрічають наші правоохоронці, проводять відповідні процедури фільтрації й після цього вони їдуть до Запоріжжя, і потім хтось отримує допомогу, хтось їде до родичів, усі по-різному", – сказав мелітопольський голова.

Нагадаємо: Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області 25 лютого 2022 року.

ВІДЕО ДНЯ

Законний голова міста Іван Федоров, який перебуває на вільній території, регулярно повідомляє про стан справ на окупованих територіях області та вибухи в Мелітополі.

Теми: окупаціядепортація Запорізька областьвійна
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