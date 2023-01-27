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Фактически плен: украинцы могут выбраться с оккупированных территорий только через серые зоны

Елена РощинаПятница, 27 января 2023, 17:26
Фактически плен: украинцы могут выбраться с оккупированных территорий только через серые зоны
Иван Федоров, фото picture alliance via Getty Images

После показательного вывоза россиянами с временно оккупированной территории большинство украинцев не попадает на подконтрольную властям Украины территорию.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в комментарии проекту Радио Свобода "Новости Приазовья"

Прямая речь: "Десятки таких людей уже за январь "депортированы" на последний блокпост, с десятками записаны их пропагандистские видео. Но в основном они оставляют этих людей в плену. Их никто никуда не выпускает". 

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Детали: Иван Федоров рассказал, что некоторым людям удается добраться до украинского блокпоста через "серые зоны".

"Они идут по серой зоне до первого нашего украинского блокпоста. Там их встречают наши правоохранители, проводят соответствующие процедуры фильтрации и после этого они едут в Запорожье, и потом кто-то получает помощь, кто-то едет к родственникам, все по-разному", – сказал мелитопольский глава.

Напомним: Российские войска захватили Мелитополь Запорожской области 25 февраля 2022 года. 

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Законный глава города Иван Федоров, который находится на свободной территории, регулярно сообщает о состоянии дел на оккупированных территориях области и взрывах в Мелитополе.

Темы: оккупациядепортация Запорожская областьвойна
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