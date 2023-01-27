Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона та передмістя: двоє загиблих

Російські військові 27 січня завдали ударів по житлових кварталах Херсона та передмістя, внаслідок чого загинули двоє людей.

Джерело: пресслужба Херсонської ОВА

Деталі: Уламками від вибуху російського снаряду у Суворовському районі понівечений автомобіль, у салоні якого були чоловік та жінка. Чоловіка забрала бригада швидкої допомоги, а жінка загинула на місці.

Крім того, російські окупанти обстріляли селище Комишани неподалік міста, внаслідок чого було поранено троє людей. 25-річна дівчина від отриманих травм померла.