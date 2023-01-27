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Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона и пригорода: двое погибших

Татьяна ЛозовенкоПятница, 27 января 2023, 17:35
Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона и пригорода: двое погибших
Фото: Херсонская ОВА

Российские военные 27 января нанесли удары по жилым кварталам Херсона и пригорода, в результате чего погибли два человека.

Источник: пресс-служба Херсонской ОВА

Детали: Обломками от взрыва российского снаряда в Суворовском районе поврежден автомобиль, в салоне которого были мужчина и женщина. Мужчину забрала бригада скорой помощи, женщина погибла на месте.

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Кроме того, российские оккупанты обстреляли село Камышаны недалеко от города, в результате чего были ранены три человека. 25-летняя девушка от полученных травм скончалась.

Темы: Херсонжертвыобстрелвойна
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