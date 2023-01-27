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Росіяни починають готувати ЗАЕС до експорту електрики в РФ – Генштаб

Євген КізіловП'ятниця, 27 січня 2023, 19:02
фото: Енергоатом

Російські загарбники збираються налагодити постачання електроенергії з окупованої ними Запорізької АЕС до Росії.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Telegram

Дослівно: "За наявною інформацією, в Енергодарі, з 2 лютого, ворог створює на атомній електростанції комісію для перевірки двох ліній електроживлення по 750 КВт з метою планування відновлювальних робіт та подачі живлення для транзиту електроенергії із Запорізької АЕС до росії".

Що передувало: Росіяни намагаються завербувати для роботи на ЗАЕС півтори сотні білоруських ремонтників - є ймовірність, що окупанти привезуть на ЗАЕС близько 150 фахівців з ремонту, котрі працювали на Білоруській АЕС.

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Теми: ЗАЕСРосіяенергетика
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