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Россияне начинают готовить ЗАЭС к экспорту электричества в РФ – Генштаб

Евгений КизиловПятница, 27 января 2023, 18:02
Россияне начинают готовить ЗАЭС к экспорту электричества в РФ – Генштаб
фото: Енергоатом

Российские захватчики собираются наладить поставки электроэнергии с оккупированной ими Запорожской АЭС в Россию.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Telegram

Дословно: "По имеющейся информации, в Энергодаре, со 2 февраля, враг создает на атомной электростанции комиссию для проверки двух линий электропитания по 750 КВт с целью планирования восстановительных работ и подачи питания для транзита электроэнергии с Запорожской АЭС в россию".

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Что предшествовало: Россияне пытаются завербовать для работы на ЗАЭС полторы сотни белорусских ремонтников - есть вероятность, что оккупанты привезут на ЗАЭС около 150 специалистов по ремонту, которые работали на Белорусской АЭС.

Темы: ЗАЭСРосcияэнергетика
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