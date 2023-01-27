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Россияне начинают готовить ЗАЭС к экспорту электричества в РФ – Генштаб

Евгений КизиловПятница, 27 января 2023, 19:02
фото: Енергоатом

Российские захватчики собираются наладить поставки электроэнергии с оккупированной ими Запорожской АЭС в Россию.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Telegram

Дословно: "По имеющейся информации, в Энергодаре, со 2 февраля, враг создает на атомной электростанции комиссию для проверки двух линий электропитания по 750 КВт с целью планирования восстановительных работ и подачи питания для транзита электроэнергии с Запорожской АЭС в россию".

Что предшествовало: Россияне пытаются завербовать для работы на ЗАЭС полторы сотни белорусских ремонтников - есть вероятность, что оккупанты привезут на ЗАЭС около 150 специалистов по ремонту, которые работали на Белорусской АЭС.

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Темы: ЗАЭСРосcияэнергетика
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