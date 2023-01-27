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Зеленський: Україні потрібні 300-500 танків

Євген КізіловП'ятниця, 27 січня 2023, 19:21
Зеленський: Україні потрібні 300-500 танків
володимир зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні для війни з Росією потрібно додатково від 300 до 500 танків.

Джерело: інтерв'ю Зеленського телеканалу Sky News

Пряма мова: "Нам потрібно зараз 300-500 танків".

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Деталі: За його словами, він дуже вдячний США та іншим західним країнам за рішення передати Україні їхні танки, але відчує полегшення лише тоді, коли ця техніка опиниться на полі бою.

Чому це важливо: США, Німеччина і ще низка країн в Європі ухвалили рішення передати Україні танки, які є у них на озброєнні. При цьому кількість цієї техніки наразі далека від висловлених Зеленським побажань.

Теми: танкиЗеленський
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