Зеленский: Украине нужны 300-500 танков
Пятница, 27 января 2023, 20:21
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для войны с Россией нужно дополнительно от 300 до 500 танков.
Источник: интервью Зеленского телеканалу Sky News
Прямая речь: "Нам нужно сейчас 300-500 танков".
Детали: По его словам, он очень благодарен США и другим западным странам за решение передать Украине их танки, но почувствует облегчение только тогда, когда эта техника окажется на поле боя.
Почему это важно: США, Германия и еще ряд стран в Европе приняли решение передать Украине танки, которые есть у них на вооружении. При этом количество этой техники пока далеко от высказанных Зеленским пожеланий.
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