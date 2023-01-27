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Зеленский: Украине нужны 300-500 танков

Евгений КизиловПятница, 27 января 2023, 20:21
владимир зеленский, Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для войны с Россией нужно дополнительно от 300 до 500 танков.

Источник: интервью Зеленского телеканалу Sky News

Прямая речь: "Нам нужно сейчас 300-500 танков".

Детали: По его словам, он очень благодарен США и другим западным странам за решение передать Украине их танки, но почувствует облегчение только тогда, когда эта техника окажется на поле боя.

Почему это важно: США, Германия и еще ряд стран в Европе приняли решение передать Украине танки, которые есть у них на вооружении. При этом количество этой техники пока далеко от высказанных Зеленским пожеланий.

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Темы: танкиЗеленский
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