Російські вояки тягнуть зброю з фронту додому і відкривають вогонь на людях – медіа

Російські військові забирають зброю з війни – десятки з них уже опинилися під судом за її незаконне носіння, повідомляє "Вёрстка".

Джерело: "Вёрстка" в Telegram

Деталі: Від початку війни в Росії щонайменше 42 військовослужбовці постали перед судом за привласнення, зберігання, перевезення та носіння зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв (статті 222 і 222.1 КК РФ). "Вёрстка" виявила це, вивчивши бази всіх гарнізонних військових судів Росії.

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Судячи з уже опублікованих вироків, російські військові забирають знайдену на фронті вогнепальну зброю або залишають собі невикористані патрони і гранати. Вони проносять їх у частину в бронежилетах, рюкзаках і спальниках, потім ховають у потайному місці, а вирушаючи у відпустку додому, беруть із собою.

Щонайменше 18 військовослужбовців, які повернулися з війни, вже засуджені. Два десятки – чекають на рішення суду.

Одного військового суд відправив до в'язниці на два з половиною роки. Під час огляду на контрольно-пропускному пункті Керченського мосту, через який він повертався додому, у нього в рюкзаку знайшли 4 осколкові гранати, 5 куль і димову шашку. Слідчим військовий розповів, що носив вибухові пристрої "для особистої безпеки".

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Решта військовослужбовців отримали штрафи в кілька десятків тисяч рублів і умовні терміни. У когось зброю знаходили під час огляду на КПП, постах ДПС і вокзалах.

Наприклад, у військового з Курська, який повертався з "фронту" через Крим, співробітник ДІБДР (ГИБДД) знайшов у рюкзаку автомат "Вал", пістолет Макарова і 300 бойових патронів.

У Самарській області ДПС-ники знайшли пістолет Макарова і два магазини з патронами в машині у військового з Челябінська, на якій той повертався додому з війни.

На вокзалі у Воронезькій області у військового вилучили гранату Ф-1 після того, як він просвітив свій рюкзак через рентген. Згодом той сказав слідчим, що хотів використати гранату для риболовлі.

Ті, кому вдається привезти зброю додому, зберігають її у квартирах і на дачах.

У Реутові двоє друзів, які повернулися з війни, віддали заряджені магазини від автомата Калашникова і гвинтівки Драгунова на зберігання господині орендованої квартири. Та взяла боєприпаси, а через кілька днів викликала поліцію.

У Брянську "ветеран" забрав із фронту осколкову гранату, привіз у службову квартиру і поклав на полицю в коридорі. Того ж дня він посварився зі своєю дружиною і "влаштував п'яний дебош". Поліцейські, які приїхали на шум, побачили гранату і викликали саперів.

Один із засуджених напився і влаштував стрілянину з бойового пістолета у публічному місці. Він знайшов пістолет Макарова з набоями і гранату РГД-5 під сидінням бойової машини, яка повернулася в частину після бою. Знахідку він зберігав у землі, а за три тижні відкопав пістолет, взяв із собою на прогулянку і почав стріляти в повітря біля продуктового магазину. Суд призначив йому обов'язкові роботи.

Кільком військовослужбовцям, які забрали з фронту бойові набої, вдалося уникнути кримінальної відповідальності: їхні справи було зупинено. Вони переконали суд у тому, що усвідомили і загладили провину, прочитавши у своїх військових частинах публічні лекції про відповідальність за незаконне зберігання зброї та пожертвувавши від 5 до 10 тисяч рублів на допомогу дітям.

У серпні 2022-го в Смоленській області РФ четверо озброєних чоловіків, серед яких був контрактник, напали на українських біженців у пункті тимчасового розміщення. Того ж місяця в Ростові-на-Дону військовий застрелив із пістолета Макарова таксиста, з яким посперечався про політику.

У грудні в Петрозаводську ще один військовий убив із пістолета свою дружину, нагадує "Вёрстка".