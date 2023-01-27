Российские вояки тянут оружие с фронта домой и открывают огонь на людях – медиа

Российские военные забирают оружие с войны – десятки из них уже оказались под судом за его незаконное ношение, сообщает "Вёрстка".

Источник: "Вёрстка" в Telegram

Детали: С начала войны в России как минимум 42 военнослужащих предстали перед судом за присвоение, хранение, перевозку и ношение оружия, боеприпасов и взрывных устройств (статьи 222 и 222.1 УК РФ). "Вёрстка" обнаружила это, изучив базы всех гарнизонных военных судов России.

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Судя по уже опубликованным приговорам, российские военные забирают найденное на фронте огнестрельное оружие или оставляют себе неиспользованные патроны и гранаты. Они проносят их в часть в бронежилетах, рюкзаках и спальниках, затем прячут в укромном месте, а отправляясь в отпуск домой, берут с собой.

Как минимум, 18 военнослужащих, вернувшихся с войны, уже осуждены. Два десятка – ждут решения суда.

Одного военного суд отправил в тюрьму на два с половиной года. Во время досмотра на контрольно-пропускном пункте Керченского моста, через который он возвращался домой, у него в рюкзаке нашли 4 осколочные гранаты, 5 пуль и дымовую шашку. Следователям военный рассказал, что носил взрывные устройства "для личной безопасности".

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Остальные военнослужащие получили штрафы в несколько десятков тысяч рублей и условные сроки. У кого-то оружие находили во время досмотра на КПП, постах ДПС и вокзалах.

Например, у военного из Курска, возвращавшегося с "фронта" через Крым, сотрудник ГИБДД нашёл в рюкзаке автомат "Вал", пистолет Макарова и 300 боевых патронов.

В Самарской области ДПС-ники нашли пистолет Макарова и два магазина с патронами в машине у военного из Челябинска, на которой тот возвращался домой с войны.

На вокзале в Воронежской области у военного изъяли гранату Ф-1 после того, как он просветил свой рюкзак через рентген. Впоследствии тот сказал следователям, что хотел использовать гранату для ловли рыбы.

Те, кому удается привезти оружие домой, хранят их в квартирах и на дачах.

В Реутове два вернувшихся с войны друга отдали заряженные магазины от автомата Калашникова и винтовки Драгунова на хранение хозяйке арендуемой квартиры. Та взяла боеприпасы, а через несколько дней вызвала полицию.

В Брянске "ветеран" забрал с фронта осколочную гранату, привёз в служебную квартиру и положил на полку в коридоре. В тот же день он поругался со своей женой и "устроил пьяный дебош". Приехавшие на шум полицейские увидели гранату и вызвали сапёров.

Один из осужденных напился и устроил стрельбу из боевого пистолета в публичном месте. Он нашёл пистолет Макарова с патронами и гранату РГД-5 под сиденьем боевой машины, которая вернулась в часть после боя. Находку он хранил в земле, а через три недели откопал пистолет, взял с собой на прогулку и начал стрелять в воздух возле продуктового магазина. Суд назначил ему обязательные работы.

Нескольким военнослужащим, забравшим с фронта боевые патроны, удалось избежать уголовной ответственности: их дела были прекращены. Они убедили суд в том, что осознали и загладили вину, прочитав в своих воинских частях публичные лекции об ответственности за незаконное хранение оружия и пожертвовав от 5 до 10 тысяч рублей на помощь детям.

В августе 2022-го в Смоленской области РФ четверо вооруженных мужчин, среди которых был контрактник, напали на украинских беженцев в пункте временного размещения. В том же месяце в Ростове-на-Дону военный застрелил из пистолета Макарова таксиста, с которым поспорил о политике.

В декабре в Петрозаводске еще один военный убил из пистолета свою жену, напоминает "Вёрстка".