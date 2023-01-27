Терорист убив 7 людей біля синагоги в Єрусалимі, ще 10 поранені
Щонайменше 7-ро людей загинули і ще 10-ро отримали поранення в результаті теракту в синагозі в районі Неве Яаков в Єрусалимі, Ізраїль, у п'ятницю ввечері.
Джерело: Jerusalem Post
Деталі: Терорист був ідентифікований як Алькам Хайрі зі східного Єрусалиму. Повідомляється, що до нападу він не був пов'язаний з терористичною діяльністю.
21-річний молодик відкрив вогонь по людях, які виходили з синагоги "Атерет Авраам" після п'ятничної вечірньої молитви.
Після того, як він увійшов до синагоги і напав на людей, стрілець, як повідомляється, почав переслідувати людей, які намагалися врятуватися втечею.
Потім він спробував втекти з місця події на машині і вистрілив у бік офіцерів ізраїльської поліції.
Поліцейські відкрили вогонь у відповідь і вбили його.
Один із відвідувачів синагоги, який був свідком нападу, розповів, що поліція не прибувала на місце події протягом 20 хвилин після перших пострілів, оскільки не повірила тим, хто телефонував, і подумала, що шум походить від пострілів у повітря в сусідніх районах східного Єрусалиму.
Представник поліції, однак, повідомив, що терорист був спійманий протягом 5-ти хвилин після першого дзвінка.
Парамедики MDA надають допомогу на місці нападу. Вони надають допомогу десяткам людей, які перебувають у стані шоку на місці.
Серед загиблих – 40-річна жінка, яка померла в лікарні незабаром після прибуття в критичному стані.
Повідомляється, що мешканці арабських міст Ізраїлю, коли дізналися про цю жахливу подію, почали святкування. Вони запускали феєрверки і стріляли у повітря зі зброї.