Терорист убив 7 людей біля синагоги в Єрусалимі, ще 10 поранені

Щонайменше 7-ро людей загинули і ще 10-ро отримали поранення в результаті теракту в синагозі в районі Неве Яаков в Єрусалимі, Ізраїль, у п'ятницю ввечері.

Джерело: Jerusalem Post

Деталі: Терорист був ідентифікований як Алькам Хайрі зі східного Єрусалиму. Повідомляється, що до нападу він не був пов'язаний з терористичною діяльністю.

21-річний молодик відкрив вогонь по людях, які виходили з синагоги "Атерет Авраам" після п'ятничної вечірньої молитви.

Після того, як він увійшов до синагоги і напав на людей, стрілець, як повідомляється, почав переслідувати людей, які намагалися врятуватися втечею.

Потім він спробував втекти з місця події на машині і вистрілив у бік офіцерів ізраїльської поліції.

Поліцейські відкрили вогонь у відповідь і вбили його.

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Пістолет терориста фото поліції

Один із відвідувачів синагоги, який був свідком нападу, розповів, що поліція не прибувала на місце події протягом 20 хвилин після перших пострілів, оскільки не повірила тим, хто телефонував, і подумала, що шум походить від пострілів у повітря в сусідніх районах східного Єрусалиму.

Представник поліції, однак, повідомив, що терорист був спійманий протягом 5-ти хвилин після першого дзвінка.

Парамедики MDA надають допомогу на місці нападу. Вони надають допомогу десяткам людей, які перебувають у стані шоку на місці.

Серед загиблих – 40-річна жінка, яка померла в лікарні незабаром після прибуття в критичному стані.

Повідомляється, що мешканці арабських міст Ізраїлю, коли дізналися про цю жахливу подію, почали святкування. Вони запускали феєрверки і стріляли у повітря зі зброї.