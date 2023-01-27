Террорист убил 7 человек возле синагоги в Иерусалиме, еще 10 ранены

По меньшей мере 7 человек погибли и еще 10 получили ранения в результате теракта в синагоге в районе Неве Яаков в Иерусалиме в пятницу вечером.

Источник: Jerusalem Post

Детали: Террорист был идентифицирован как Алькам Хайри из восточного Иерусалима. Сообщается, что до нападения он не был связан с террористической деятельностью.

Реклама:

21-летний молодчик открыл огонь по людям, которые выходили из синагоги "Атерет Авраам" после пятничной вечерней молитвы.

После того, как он вошел в синагогу и напал на людей, стрелок, как сообщается, начал преследовать людей, которые пытались спастись бегством.

Затем он попытался скрыться с места происшествия на машине и выстрелил в сторону офицеров израильской полиции.

ВИДЕО ДНЯ

Полицейские открыли ответный огонь и убили его.

Пистолет террориста фото полиции

Один из посетителей синагоги, который был свидетелем нападения, рассказал, что полиция не прибывала на место происшествия в течение 20 минут после первых выстрелов, поскольку не поверила тем, кто звонил, и подумала, что шум исходит от выстрелов в воздух в соседних районах восточного Иерусалима.

Представитель полиции, однако, сообщил, что террорист был пойман в течение 5-ти минут после первого звонка.

Парамедики MDA оказывают помощь на месте нападения. Они оказывают помощь десяткам людей, которые находятся в состоянии шока на месте.

Среди погибших – 40-летняя женщина, которая умерла в больнице вскоре после прибытия в критическом состоянии.

Сообщается, что жители арабских городов Израиля, когда узнали об этом ужасном событии, начали празднование. Они запускали фейерверки и стреляли в воздух из оружия.