В Іжевську ТЦ хочуть віддати під виробництво безпілотників, росіяни проти

У російському Іжевську влада хоче перетворити торговельний центр "Італмас" на завод із виробництва безпілотників, місцеві жителі намагаються протистояти цьому.

Джерело: "The Washington Post", izhlife.ru

Деталі: 24 січня в Іжевську з робочим візитом побував заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Він провів засідання робочої групи військово-промислової комісії. Згодом стало відомо, що державне оборонне замовлення для підприємств ОПК в Удмуртії на 2023 рік збільшили.

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WP зазначає, що Росія намагається мобілізувати свою промисловість і громадян на війну з Україною, але в Іжевську, на батьківщині заводу зброї Калашникова, група розгніваних власників малого бізнесу та мешканців міста показала, що є межі жертвам.

Іжевська компанія "Аероскан", яка нещодавно придбала торговий центр "Італмас", минулого місяця надіслала повідомлення про виселення всім компаніям, окрім однієї, і планує перепрофілювати приміщення під завод з виробництва безпілотників.

Місцевий житель Олег Житніков організував петицію на сайті Change.org проти цього плану, яку протягом двох тижнів підписали майже 5 000 осіб.

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Дослівно петиція: "Давайте скажемо "Ні!" цій божевільній ідеї. Давайте залишимо дитячі садки дошкільнятам, школи – школярам, магазини – покупцям, а мешканців – у їхніх безпечних квартирах…

Не дозвольте мільярдеру робити все, що він хоче, з нашим улюбленим містом і з нашими сім'ями! Адже це створює прецедент розміщення небезпечного виробництва всередині щільної житлової забудови".

Деталі: Перший віце-прем'єр місцевого уряду Костянтин Сунцов сказав, що уряд Удмуртії не може втручатися в діяльність нового власника торгового центру "Італмас" в Іжевську, але нібито готовий надавати підтримку постраждалим бізнесам.

У торгово-розважальному центрі розташовані аквапарк, кінотеатр, дитячий розважальний парк, магазини одягу, кафе, фаст-фуди та інші торгові об'єкти.

Автори петиції вважають, що за планом переобладнання торгового центру стоїть іжевський олігарх Олександр Захаров, хоча його причетність не вдалося підтвердити.

У серпні 2022 року він заявив, що торгові центри, в яких продаються товари західних брендів, повинні бути перетворені на заводи з виробництва безпілотників.

"Як людині, яка народилася і працює в місті зброярів, мені було гірко дивитися, як потужні заводи, побудовані в радянські часи, один за іншим перетворюються на торгові центри. Але є спосіб швидко збільшити виробництво безпілотних машин. Ми розробили концепцію переобладнання торгових центрів, які до початку "спецоперації" торгували переважно товарами західних брендів, у заводи з виробництва трьох типів вітчизняних безпілотників", – говорив Захаров перед співробітниками власної безпілотної компанії ZALA Aero Group.

Компанія "Аероскан", яка візьме на себе управління торговим центром, належить Микиті Олександровичу Захарову, якого вважають сином олігарха.