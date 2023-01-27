В Ижевске ТЦ хотят отдать под производство беспилотников, россияне против

В российском Ижевске власти хотят превратить торговый центр "Италмас" в завод по производству беспилотников, местные жители пытаются противостоять этому.

Источник: "The Washington Post", izhlife.ru

Детали: 24 января в Ижевске с рабочим визитом побывал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии. Впоследствии стало известно, что государственный оборонный заказ для предприятий ОПК в Удмуртии на 2023 год увеличили.

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WP отмечает, что Россия пытается мобилизовать свою промышленность и граждан на войну с Украиной, но в Ижевске, на родине завода оружия Калашникова, группа разгневанных владельцев малого бизнеса и жителей города показала, что есть предел жертвам.

Ижевская компания "Аэроскан", которая недавно приобрела торговый центр "Италмас", в прошлом месяце направила уведомление о выселении всем компаниям, кроме одной, и планирует перепрофилировать помещение под завод по производству беспилотников.

Местный житель Олег Житников организовал петицию на сайте Change.org против этого плана, которую в течение двух недель подписали почти 5 000 человек.

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Дословно петиция: "Давайте скажем "Нет!" этой безумной идее. Давайте оставим детские сады дошкольникам, школы – школьникам, магазины – покупателям, а жителей – в их безопасных квартирах...

Не позвольте миллиардеру делать все, что он хочет, с нашим любимым городом и с нашими семьями! Ведь это создает прецедент размещения опасного производства посреди плотной жилой застройки".

Детали: Первый вице-премьер местного правительства Константин Сунцов сказал, что правительство Удмуртии не может вмешиваться в деятельность нового владельца торгового центра "Италмас" в Ижевске, но якобы готово оказывать поддержку пострадавшим бизнесам.

В торгово-развлекательном центре расположены аквапарк, кинотеатр, детский развлекательный парк, магазины одежды, кафе, фаст-фуды и другие торговые объекты.

Авторы петиции считают, что за планом переоборудования торгового центра стоит ижевский олигарх Александр Захаров, хотя его причастность не удалось подтвердить.

В августе 2022 года он заявил, что торговые центры, в которых продаются товары западных брендов, должны быть превращены в заводы по производству беспилотников.

"Как человеку, который родился и работает в городе оружейников, мне было горько смотреть, как мощные заводы, построенные в советские времена, один за другим превращаются в торговые центры. Но есть способ быстро увеличить производство беспилотных машин. Мы разработали концепцию переоборудования торговых центров, которые до начала "спецоперации" торговали преимущественно товарами западных брендов, в заводы по производству трех типов отечественных беспилотников", – говорил Захаров перед сотрудниками собственной беспилотной компании ZALA Aero Group.

Компания "Аэроскан", которая возьмет на себя управление торговым центром, принадлежит Никите Александровичу Захарову, которого считают сыном олигарха.