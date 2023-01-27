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МЗС викликає посла Угорщини після того, як Орбан порівняв Україну з Афганістаном

"Європейська правда"П'ятниця, 27 січня 2023, 21:58

Міністерство закордонних справ оголосило, що викличе посла Угорщини після чергових заяв угорського прем’єра Віктора Орбана, де він допустив некоректні твердження на адресу України.

Про це повідомив речник відомства Олег Ніколенко у Facebook, пише "Європейська правда".

"Чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами", – зазначив він.

Ніколенко додав, що до МЗС України буде викликаний посол Угорщини "для відвертої розмови", а Київ залишає за собою право "вжиття і інших заходів реагування".

Як повідомлялось, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється на некеровану руїну.

За словами Орбана, мета Росії - перетворити Україну на некеровану руїну, щоб Захід не міг заявити про неї "як про приз". За його словами, росіяни вже досягли успіху в цьому, оскільки тепер Україна, як Афганістан, є "нічийною землею".

Він також сказав, що якщо українці перетнуть російський кордон із західною зброєю, "майбутнє буде настільки яскравим, що Заходу доведеться одягнути сонцезахисні окуляри".

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Хоча Україна досягає успіхів у війні, Орбан не вважає, що це збережеться у довгостроковій перспективі. Він вказує на виробничі потужності росіян і переконує, що у війнах росіяни традиційно слабші на початку, але пізніше їх "неможливо зупинити".

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Теми: МЗСУгорщинаУкраїнаАфганістан
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