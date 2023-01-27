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МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном

"Европейская правда"Пятница, 27 января 2023, 20:58

Министерство иностранных дел объявило, что вызовет посла Венгрии после очередных заявлений венгерского премьера Виктора Орбана, где он допустил некорректные утверждения в адрес Украины.

Об этом сообщил представитель ведомства Олег Николенко в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины. Такие заявления являются категорически неприемлемыми. Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подрывая возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами", - отметил он.

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Николенко добавил, что в МИД Украины будет вызван посол Венгрии "для откровенного разговора", а Киев оставляет за собой право "принятия и других мер реагирования".

Как сообщалось, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с журналистами в Будапеште изложил свою позицию относительно текущей ситуации российско-украинской войны, из которой следует, что он не верит в победу Украины и считает, что она постепенно превращается в неуправляемую руину.

По словам Орбана, цель России - превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе". По его словам, россияне уже преуспели в этом, поскольку теперь Украина, как Афганистан, является "ничейной землей".

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Он также сказал, что если украинцы пересекут российскую границу с западным оружием, "будущее будет настолько ярким, что Западу придется надеть солнцезащитные очки".

Хотя Украина достигает успехов в войне, Орбан не считает, что это сохранится в долгосрочной перспективе. Он указывает на производственные мощности россиян и убеждает, что в войнах россияне традиционно слабее в начале, но позже их "невозможно остановить".

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Темы: МИДВенгрияУкраинаАфганистан
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