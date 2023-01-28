Саакашвілі вважає, що його повернення в Грузію могла спланувати Росія

Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеїл Саакашвілі припускає, що до його повернення на батьківщину в жовтні 2021 року, після якого він перебуває під вартою, може бути причетна Росія.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Spiegel, яке цитує портал "Грузия-Online".

За словами Саакашвілі, президент Росії Владімір Путін, його попередник Дмитрій Медведєв і міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров розпорядилися не тільки знищити його фізично, а й заарештувати і судити в Грузії.

"Крім Росії, жодна інша країна у світі не визнала звинувачення або вироки проти мене. Я хотів повернутися до Грузії, але час був поганий - незадовго до початку війни Росії проти України. Не виключено, що люди, які планували моє повернення до Грузії в жовтні 2021 року, були впровадженими російськими агентами... Чесно кажучи, країна, у якій я народився, давно вже стала таємним союзником Путіна", – стверджує він.

Експрезидент Грузії вважає, що те, що відбувається з ним, – це ясний "меседж" президенту України Володимиру Зеленському.

"Він відмовився покинути країну на початку агресивної війни Росії, як і я, коли російські військові вторглися в Грузію 2008 року... Нас у Грузії тоді покарали за наші успішні реформи, точно так само, як зараз Зеленський платить ціну за свою антиолігархічну політику. За політику, бути частиною якої для мене було честю", – каже він.

Щодо своїх майбутніх планів Саакашвілі зазначив: якщо він виживе, то своє майбутнє він бачить лише в Україні.

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"Я вже зіграв свою роль в історії цієї країни (України), і мені неймовірно пощастило, що в мене є можливість працювати із Зеленським, якого я бачу лідером вільного світу. Навпаки, дуже шкода бачити, як Грузія перетворюється на таємного союзника Кремля в цій війні", – додав він.

Як відомо, Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року.

Раніше стало відомо, що, згідно з висновками комісійної судово-медичної експертизи, які опублікував неурядовий центр "Емпатія", Саакашвілі не можна залишатися за ґратами через стан здоров’я. У висновку йдеться, що у Саакашвілі виявили понад 20 діагнозів, з яких 10 основних "несумісні з ув’язненням", а до арешту він був майже здоровий.

У правлячій партії Грузії заявили, що не збираються довіряти цим висновкам.