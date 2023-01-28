Саакашвили считает, что его возвращение в Грузию могла спланировать Россия

Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили предполагает, что к его возвращению на родину в октябре 2021 года, после которого он находится под стражей, может быть причастна Россия.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью Spiegel, которое цитирует портал "Грузия-Online".

По словам Саакашвили, президент России Владимир Путин, его предшественник Дмитрий Медведев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров распорядились не только уничтожить его физически, но и арестовать и судить в Грузии.

"Кроме России, ни одна другая страна в мире не признала обвинения или приговоры против меня. Я хотел вернуться в Грузию, но время было плохое - незадолго до начала войны России против Украины. Не исключено, что люди, которые планировали мое возвращение в Грузию в октябре 2021 года, были внедренными российскими агентами Честно говоря, страна, в которой я родился, давно уже стала тайным союзником Путина", - утверждает он.

Экс-президент Грузии считает, что происходящее с ним - это ясный "месседж" президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Он отказался покинуть страну в начале агрессивной войны России, как и я, когда российские военные вторглись в Грузию в 2008 году... Нас в Грузии тогда наказали за наши успешные реформы, точно так же, как сейчас Зеленский платит цену за свою антиолигархическую политику. За политику, быть частью которой для меня было честью", - говорит он.

Относительно своих будущих планов Саакашвили отметил: если он выживет, то свое будущее он видит только в Украине.

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"Я уже сыграл свою роль в истории этой страны (Украины), и мне невероятно повезло, что у меня есть возможность работать с Зеленским, которого я вижу лидером свободного мира. Наоборот, очень жаль видеть, как Грузия превращается в тайного союзника Кремля в этой войне", - добавил он.

Как известно, Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года.

Ранее стало известно, что, согласно выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которые опубликовал неправительственный центр "Эмпатия", Саакашвили нельзя оставаться в заключении из-за состояния здоровья. В заключении говорится, что у Саакашвили обнаружили более 20 диагнозов, из которых 10 основных "несовместимы с заключением", а до ареста он был почти здоров.

В правящей партии Грузии заявили, что не собираются доверять этим выводам.