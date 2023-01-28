Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У синагозі Єрусалима палестинець застрелив сімох людей

Ольга Глущенко Субота, 28 січня 2023, 01:50
фото: Israel Police

У п'ятницю в синагозі на околиці Єрусалиму палестинець застрелив сімох людей і поранив ще трьох.

Джерело: Reuters, поліція Ізраїлю

Деталі: Поліція повідомила, що нападник відкрив вогонь, влучивши в кількох людей, перш ніж був знешкоджений.

У заяві поліції йдеться, що нападником був 21-річний палестинець, мешканець Східного Єрусалиму, який, судячи з усього, діяв сам, здійснивши напад у районі, який Ізраїль приєднав до Єрусалиму після війни на Близькому Сході 1967 року.

У повідомленні говориться, що він намагався втекти на машині, але після переслідування поліцією був застрелений.

Напад, який поліція назвала "терористичним інцидентом", стався після місяців сутичок на Західному березі річки Йордан. Їх кульмінацією став рейд у Дженіні в четвер, під час якого загинули щонайменше 9 палестинців.

Речник ХАМАС заявив, що "ця операція є відповіддю на злочин, скоєний окупантами у Дженіні".

ВІДЕО ДНЯ

Теми: тероризм
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський: Росія сподівається затягнути війну, маємо пришвидшувати події

Помер Дмитро Павличко

Ще один нардеп від забороненої ОПЗЖ складає мандат

фотоТанкісти з України прибули на навчання в Британію

Топ-посадовець НАТО закликав країн-членів перейти до "воєнної економіки"

Королевська з чоловіком написали заяви на складання мандатів нардепів – джерела

Усі новини...
тероризм
Терорист убив 7 людей біля синагоги в Єрусалимі, ще 10 поранені
Військові США ліквідували ватажка ІДІЛ у Сомалі
Іран може вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – ЗМІ
Останні новини
21:17
Зеленський написав Макрону щодо Олімпіади
20:53
У Хорватії завершили розслідування щодо зникнення яхти російського олігарха, є затримані
20:48
Зеленський: Росія сподівається затягнути війну, маємо пришвидшувати події
20:34
На Луганщині окупанти виганяють мешканців прифронтових населених пунктів – Гайдай
20:11
Ердоган пояснив, чому має право втретє йти в президенти всупереч конституції Туреччини
19:55
Помер Дмитро Павличко
19:21
Євроскептики значно посилили позиції на важливих регіональних виборах в Австрії
18:49
Багаторічний радник Меркель підтримує надання Україні винищувачів
18:33
Росіяни у неділю здійснили 24 обстріли з РСЗВ – зведення Генштабу
18:22
Ще один нардеп від забороненої ОПЗЖ складає мандат
Усі новини...