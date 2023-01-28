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У синагозі Єрусалима палестинець застрелив сімох людей

Ольга Глущенко Субота, 28 січня 2023, 00:50
У синагозі Єрусалима палестинець застрелив сімох людей
фото: Israel Police

У п'ятницю в синагозі на околиці Єрусалиму палестинець застрелив сімох людей і поранив ще трьох.

Джерело: Reuters, поліція Ізраїлю

Деталі: Поліція повідомила, що нападник відкрив вогонь, влучивши в кількох людей, перш ніж був знешкоджений.

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У заяві поліції йдеться, що нападником був 21-річний палестинець, мешканець Східного Єрусалиму, який, судячи з усього, діяв сам, здійснивши напад у районі, який Ізраїль приєднав до Єрусалиму після війни на Близькому Сході 1967 року.

У повідомленні говориться, що він намагався втекти на машині, але після переслідування поліцією був застрелений.

Напад, який поліція назвала "терористичним інцидентом", стався після місяців сутичок на Західному березі річки Йордан. Їх кульмінацією став рейд у Дженіні в четвер, під час якого загинули щонайменше 9 палестинців.

ВІДЕО ДНЯ

Речник ХАМАС заявив, що "ця операція є відповіддю на злочин, скоєний окупантами у Дженіні".

Теми: тероризм
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