В синагоге Иерусалима палестинец застрелил семерых человек

В пятницу в синагоге на окраине Иерусалима палестинец застрелил семь человек и ранил еще троих.

Источник: Reuters, полиция Израиля

Детали: Полиция сообщила, что нападавший открыл огонь, попав в нескольких человек, прежде чем был обезврежен.

В заявлении полиции говорится, что нападавшим был 21-летний палестинец, житель Восточного Иерусалима, который, судя по всему, действовал сам, совершив нападение в районе, который Израиль присоединил к Иерусалиму после войны на Ближнем Востоке 1967 года.

В сообщении говорится, что он пытался скрыться на машине, но после преследования полицией был застрелен.

Нападение, которое полиция назвала "террористическим инцидентом", произошло после месяцев столкновений на Западном берегу реки Иордан. Их кульминацией стал рейд в Дженине в четверг, во время которого погибли по меньшей мере 9 палестинцев.

Представитель ХАМАС заявил, что "эта операция является ответом на преступление, совершённое оккупантами в Дженине".

