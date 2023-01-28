Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В синагоге Иерусалима палестинец застрелил семерых человек

Ольга ГлущенкоСуббота, 28 января 2023, 01:50
фото: Israel Police

В пятницу в синагоге на окраине Иерусалима палестинец застрелил семь человек и ранил еще троих.

Источник: Reuters, полиция Израиля

Детали: Полиция сообщила, что нападавший открыл огонь, попав в нескольких человек, прежде чем был обезврежен.

В заявлении полиции говорится, что нападавшим был 21-летний палестинец, житель Восточного Иерусалима, который, судя по всему, действовал сам, совершив нападение в районе, который Израиль присоединил к Иерусалиму после войны на Ближнем Востоке 1967 года.

В сообщении говорится, что он пытался скрыться на машине, но после преследования полицией был застрелен.

Нападение, которое полиция назвала "террористическим инцидентом", произошло после месяцев столкновений на Западном берегу реки Иордан. Их кульминацией стал рейд в Дженине в четверг, во время которого погибли по меньшей мере 9 палестинцев.

Представитель ХАМАС заявил, что "эта операция является ответом на преступление, совершённое оккупантами в Дженине".

ВИДЕО ДНЯ

Темы: терроризм
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский: Россия надеется затянуть войну, мы должны ускорять события

Умер Дмитрий Павлычко

Еще один нардеп от запрещенной ОПЗЖ слагает мандат

фотоТанкисты из Украины прибыли на учения в Британию

Топ-чиновник НАТО призвал стран-членов перейти к "военной экономике"

Королевская с мужем написали заявления на сложение мандатов нардепов - источники

Все новости...
терроризм
Террорист убил 7 человек возле синагоги в Иерусалиме, еще 10 ранены
Военные США ликвидировали главаря ИГИЛ в Сомали
Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия – СМИ
Последние новости
20:53
В Хорватии завершили расследование об исчезновении яхты российского олигарха, есть задержанные
20:48
Зеленский: Россия надеется затянуть войну, мы должны ускорять события
20:34
На Луганщине оккупанты выгоняют жителей прифронтовых населенных пунктов – Гайдай
20:11
Эрдоган объяснил, почему имеет право в третий раз идти в президенты вопреки конституции Турции
19:55
Умер Дмитрий Павлычко
19:21
Евроскептики значительно усилили позиции на важных региональных выборах в Австрии
18:49
Многолетний советник Меркель поддерживает предоставление Украине истребителей
18:33
Россияне в воскресенье совершили 24 обстрела из РСЗО – сводка Генштаба
18:22
Еще один нардеп от запрещенной ОПЗЖ слагает мандат
18:13
Продажи смартфонов в Китае за 2022 год достигли десятилетнего минимума
Все новости...