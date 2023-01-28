Мігранти з Білорусі закидали камінням польських прикордонників

Патруль польської прикордонної служби в четвер був закиданий камінням з білоруського боку кордону, в результаті було затримано понад десяток нелегальних мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", Прикордонна служба Польщі заявила в п’ятницю.

Там стверджують, що протягом 26 січня 46 іноземців намагалися нелегально потрапити до Польщі. Прикордонний патруль, який втрутився в один з інцидентів, був закиданий камінням.

"На території обслуговування прикордонного поста "Черемха" співробітники виявили групу з п'ятнадцяти іноземців, які незадовго до цього нелегально перетнули польсько-білоруський кордон. Патруль, який прибув на місце події, закидали камінням", – йдеться в повідомленні.

У результаті інциденту люди не постраждали, але зазнав пошкоджень один з автомобілів прикордонників.

Серед затриманих – двоє громадян Туреччини, завданням яких було провести групу мігрантів через кордон, передати спеціально визначеним людям ("кур’єрам") і повернутися на білоруський бік кордону.

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Зазначимо, що це не перший подібний випадок. У квітні 2022 року польські прикордонники повідомляли про спробу нелегальних мігрантів пробратися з території Білорусі та напад білоруських військових.

Криза на польсько-білоруському кордоні загострилася в листопаді 2021 року, коли натовп мігрантів, привезених до Білорусі режимом Лукашенка, наблизився до польської території. Мігрантам було доручено прорватися через польський кордон для тиску на Польщу і, відповідно, на Європейський Союз.

У зв’язку з цим у січні 2022 року Польща почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю, щоб ускладнити нелегальну міграцію з Білорусі. Роботи завершили на початку жовтня, після чого почали встановлювати систему спостереження.