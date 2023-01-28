Мигранты из Беларуси забросали камнями польских пограничников

Патруль польской пограничной службы в четверг был забросан камнями с белорусской стороны границы, в результате было задержано более десятка нелегальных мигрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Пограничная служба Польши заявила в пятницу.

Там утверждают, что в течение 26 января 46 иностранцев пытались нелегально попасть в Польшу. Пограничный патруль, который вмешался в один из инцидентов, был забросан камнями.

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"На территории обслуживания пограничного поста "Черемха" сотрудники обнаружили группу из пятнадцати иностранцев, которые незадолго до этого нелегально пересекли польско-белорусскую границу. Патруль, прибывший на место происшествия, забросали камнями", - говорится в сообщении.

В результате инцидента люди не пострадали, но получил повреждения один из автомобилей пограничников.

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Среди задержанных - двое граждан Турции, задачей которых было провести группу мигрантов через границу, передать специально определенным людям ("курьерам") и вернуться на белорусскую сторону границы.

Отметим, что это не первый подобный случай. В апреле 2022 года польские пограничники сообщали о попытке нелегальных мигрантов пробраться с территории Беларуси и нападении белорусских военных.

Кризис на польско-белорусской границе обострился в ноябре 2021 года, когда толпа мигрантов, привезенных в Беларусь режимом Лукашенко, приблизилась к польской территории. Мигрантам было поручено прорваться через польскую границу для давления на Польшу и, соответственно, на Европейский Союз.

В связи с этим в январе 2022 года Польша начала строительство забора на границе с Беларусью, чтобы затруднить нелегальную миграцию из Беларуси. Работы завершили в начале октября, после чего начали устанавливать систему наблюдения.