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Окупанти атакували об’єкти інфраструктури у Запоріжжі, виникла пожежа

Ольга Глущенко Субота, 28 січня 2023, 02:54
ілюстративне фото з тг Старуха

Росіяни вдарили по об‘єктах інфраструктури у Запоріжжі, на одному з них виникла пожежа, постраждав чоловік.

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Пряма мова: "За попередньою інформацією, рашисти атакували кілька об‘єктів інфраструктури. На території одного з них виникла пожежа".

Деталі: Куртєв зазначив, що відомо про одного постраждалого чоловіка, якого госпіталізували.

На місці прильотів працювали відповідні служби.

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Теми: Запоріжжяобстрілпожежа
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