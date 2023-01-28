Окупанти атакували об’єкти інфраструктури у Запоріжжі, виникла пожежа

Росіяни вдарили по об‘єктах інфраструктури у Запоріжжі, на одному з них виникла пожежа, постраждав чоловік.

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Пряма мова: "За попередньою інформацією, рашисти атакували кілька об‘єктів інфраструктури. На території одного з них виникла пожежа".

Деталі: Куртєв зазначив, що відомо про одного постраждалого чоловіка, якого госпіталізували.

На місці прильотів працювали відповідні служби.