Окупанти атакували об’єкти інфраструктури у Запоріжжі, виникла пожежа
Субота, 28 січня 2023, 02:54
Росіяни вдарили по об‘єктах інфраструктури у Запоріжжі, на одному з них виникла пожежа, постраждав чоловік.
Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв
Пряма мова: "За попередньою інформацією, рашисти атакували кілька об‘єктів інфраструктури. На території одного з них виникла пожежа".
Деталі: Куртєв зазначив, що відомо про одного постраждалого чоловіка, якого госпіталізували.
На місці прильотів працювали відповідні служби.
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