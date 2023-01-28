Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Запорожье, возник пожар
Суббота, 28 января 2023, 02:54
Россияне ударили по объектам инфраструктуры в Запорожье, на одном из них возник пожар, пострадал человек.
Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев
Прямая речь: "По предварительной информации, рашисты атаковали несколько объектов инфраструктуры. На территории одного из них возник пожар".
Детали: Куртев отметил, что известно об одном пострадавшем мужчине, которого госпитализировали.
На месте прилетов работали соответствующие службы.
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