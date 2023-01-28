Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Запорожье, возник пожар

Ольга ГлущенкоСуббота, 28 января 2023, 01:54
Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Запорожье, возник пожар
иллюстративное фото с тг Старуха

Россияне ударили по объектам инфраструктуры в Запорожье, на одном из них возник пожар, пострадал человек.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Прямая речь: "По предварительной информации, рашисты атаковали несколько объектов инфраструктуры. На территории одного из них возник пожар".

Реклама:

Детали: Куртев отметил, что известно об одном пострадавшем мужчине, которого госпитализировали.

На месте прилетов работали соответствующие службы.

Темы: Запорожьеобстрелпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Запорожье
На Черниговщине "Шахед" повредил горсовет, на Днепропетровщине – предприятие
Враг ночью атаковал Запорожье: повреждены 4 многоэтажки
Группа "Шахедов" атакует Запорожье: прогремели взрывы
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: