Німеччина звинуватила Росію в перекручуванні слів очільниці МЗС через війну в Україні

Уряд Німеччини в п’ятницю звинуватив Москву в тому, що вона перекрутила заяву міністерки закордонних справ Аннелени Бербок, аби виставити Берлін і НАТО нібито стороною війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації DW.

Під час засідання Ради Європи у Страсбурзі у вівторок Бербок закликала до єдності Заходу, заявивши англійською мовою: "Ми ведемо війну проти Росії, а не один проти одного".

Після цього речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у своєму Telegram-каналі написала: мовляв, слова очільниці МЗС Німеччини є доказом того, що Захід веде "заздалегідь сплановану війну проти Росії".

З критикою Бербок виступили також консервативні та ультраправі політики Німеччини. Приміром, генеральний секретар баварського Християнсько-соціального союзу Мартін Губер звинуватив міністерку в тому, що вона "є величезним ризиком для безпеки" Німеччини, а співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла закликав відсторонити її від посади.

На це довелось реагувати федеральному уряду Німеччини. Його речник на брифінгу в п’ятницю зазначив, що заява Бербок була зроблена в контексті дискусії про єдину позицію ЄС, країн G7 і НАТО у протистоянні російській агресії в Україні.

"Російська пропаганда завжди хапається за заяви, фрази, позиції та погляди німецького уряду та наших партнерів і перекручує їх у власних цілях. Реагувати на це тут, на мою думку, не варто. Хто і здійснює ескалацію, то це Росія", – цитує заяву речника DW.

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Він наголосив, що згідно з міжнародним правом Німеччина не є стороною війни в Україні, і "саме в цьому контексті слід розуміти слова міністерки закордонних справ". Аналогічну заяву опублікувало й посольство Німеччини в Росії.

Як відомо, у середу 25 січня уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це.

Після цього рішення канцлер Німеччини Олаф Шольц окреслив червоні лінії для подальшої військової підтримки – а саме постачання бойових літаків або розгортання наземних військ. "Я сказав, що не буде прямої участі солдатів НАТО у війні в Україні. Досі цього не було і не буде в майбутньому. І всі можуть на це покладатися", - наголосив він.