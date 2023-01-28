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Германия обвинила Россию в искажении слов главы МИД из-за войны в Украине

"Европейская правда"Суббота, 28 января 2023, 03:48
Бербок, фото из twitter ЕП

Правительство Германии в пятницу обвинило Москву в том, что она исказила заявление министра иностранных дел Аннелены Бербок, чтобы выставить Берлин и НАТО якобы стороной войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации DW.

Во время заседания Совета Европы в Страсбурге во вторник Бербок призвала к единству Запада, заявив на английском языке: "Мы ведем войну против России, а не друг против друга".

После этого пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале написала: мол, слова главы МИД Германии являются доказательством того, что Запад ведет "заранее спланированную войну против России".

С критикой Бербок выступили также консервативные и ультраправые политики Германии. К примеру, генеральный секретарь баварского Христианско-социального союза Мартин Губер обвинил министра в том, что она "является огромным риском для безопасности" Германии, а сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла призвал отстранить ее от должности.

На это пришлось реагировать федеральному правительству Германии. Его представитель на брифинге в пятницу отметил, что заявление Бербок было сделано в контексте дискуссии о единой позиции ЕС, стран G7 и НАТО в противостоянии российской агрессии в Украине.

"Российская пропаганда всегда хватается за заявления, фразы, позиции и взгляды немецкого правительства и наших партнеров и искажает их в собственных целях. Реагировать на это здесь, по моему мнению, не стоит. Кто и осуществляет эскалацию, то это Россия", - цитирует заявление представителя DW.

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Он подчеркнул, что согласно международному праву Германия не является стороной войны в Украине, и "именно в этом контексте следует понимать слова министра иностранных дел". Аналогичное заявление опубликовало и посольство Германии в России.

Как известно, в среду 25 января правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2 и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это. 

После этого решения канцлер Германии Олаф Шольц очертил красные линии для дальнейшей военной поддержки - а именно поставки боевых самолетов или развертывание наземных войск. "Я сказал, что не будет прямого участия солдат НАТО в войне в Украине. До сих пор этого не было и не будет в будущем. И все могут на это полагаться", - подчеркнул он.

Темы: ГерманияРосcиявойна
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