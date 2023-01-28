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США, Нідерланди і Японія домовились про обмеження для виробництва мікросхем у Китаї – ЗМІ

Субота, 28 січня 2023, 06:55
США, Нідерланди і Японія домовились про обмеження для виробництва мікросхем у Китаї – ЗМІ
фото: wisegeek.com

Адміністрація президента США Джо Байдена уклала угоду з Нідерландами та Японією про обмеження експорту деяких передових технологій для виробництва мікросхем у Китаї.

Джерело: Bloomberg з посиланням на джерела

Деталі: Угода, спрямована на "підрив амбіцій Пекіна" щодо створення власного виробництва мікросхем, поширює деякі заходи експортного контролю, прийняті США в жовтні, на компанії, що базуються у двох країнах-союзниках, зокрема ASML Holding NV, Nikon Corp. і Tokyo Electron Ltd.

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За словами осіб, знайомих із ситуацією, публічного оголошення про обмеження не планується, а їхнє фактичне запровадження може зайняти місяці, поки країни завершать юридичні домовленості.

"Переговори тривають вже давно, але ми про це не повідомляємо. І якщо з цього щось і вийде, то сумніваюся, що це буде дуже помітним", - заявив у п'ятницю в Гаазі прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у відповідь на питання про переговори.

Речниця Ради національної безпеки Білого дому не відповіла на прохання про коментар. Також відмовився від коментарів і представник міністерства торгівлі Нідерландів.

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Теми: СШАКитайЯпоніяНідерланди
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