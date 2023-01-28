США, Нидерланды и Япония договорились об ограничениях для производства микросхем в Китае – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена заключила соглашение с Нидерландами и Японией об ограничении экспорта некоторых передовых технологий для производства микросхем в Китае.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: Соглашение, направленное на "подрыв амбиций Пекина" по созданию собственного производства микросхем, распространяет некоторые меры экспортного контроля, принятые США в октябре, на компании, базирующиеся в двух странах-союзниках, в частности ASML Holding NV, Nikon Corp. и Tokyo Electron Ltd.

Реклама:

По словам лиц, знакомых с ситуацией, публичного объявления об ограничениях не планируется, а их фактическое введение может занять месяцы, пока страны завершат юридические договоренности.

"Переговоры ведутся уже давно, но мы об этом не сообщаем. И если из этого что-то и получится, то сомневаюсь, что это будет очень заметным", - заявил в пятницу в Гааге премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ответ на вопрос о переговорах.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома не ответила на просьбу о комментарии. Также отказался от комментариев и представитель министерства торговли Нидерландов.