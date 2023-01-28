Росіяни за добу вбили та поранили понад 10 цивільних лише на Донеччині

Російські окупанти лише в Донецькій області протягом 27 січня вбили 4 цивільних людей, повідомив очільник ОВА Павло Кириленко.

Джерело: Кириленко у Facebook

Пряма мова Кириленка: "Під активним вогнем Соледарська громада: у Парасковіївці 3 людини загинули і 4 дістали поранення, пошкоджено 8 будинків; у Васюківці пошкоджено 9 будинків.

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Ще 2 людини поранено у Бахмуті – пошкоджено адмінбудівлю та приватний будинок. Напередодні постраждав Часів Яр: пошкоджено з десяток будинків, школу, адмінбудівлю. Також є пошкоджені будинки у Торецьку та Неліпівці.

Всього за добу росіяни вбили 4 жителів Донеччини, поранили ще 7".