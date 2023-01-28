Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне за сутки убили и ранили более 10 гражданских только в Донецкой области

Роман ПетренкоСуббота, 28 января 2023, 09:19
обстрелы 27 января, фото донецкой ова

Российские оккупанты только в Донецкой области в течение 27 января убили 4 гражданских людей, сообщил глава ОГА Павел Кириленко.

Источник: Кириленко в Facebook

Прямая речь Кириленко: "Под активным огнем Соледарская громада: в Парасковиевке 3 человека погибли и 4 получили ранения, повреждены 8 домов; в Васюковке повреждены 9 домов.

Еще 2 человека ранены в Бахмуте - повреждены админздание и частный дом. Накануне пострадал Часов Яр: повреждено с десяток домов, школа, админздание. Также есть поврежденные дома в Торецке и Нелиповке.

Всего за сутки россияне убили 4 жителей Донецкой области, ранили еще 7".

Темы: Донецкая областьвойнаобстрел
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Трагедия в Еленовке: ОП пожаловался на бездействие Красного креста

обновлено в 01:10Россияне ударили по жилому дому в Харькове: погиб один человек

Удар по заводу в Иране нанес Израиль – СМИ

Умер Дмитрий Павлычко

Еще один нардеп от запрещенной ОПЗЖ слагает мандат

фотоТанкисты из Украины прибыли на учения в Британию

Все новости...
Донецкая область
Россияне снова ударили по жилому массиву в Часовом Яру
Нацгвардейцы рассказали, как "Иглой" уничтожили ударный вертолет РФ
Россияне обстреляли Часов Яр: 2 погибших
Последние новости
03:59
Путин угрожал Джонсону ракетным ударом накануне вторжения в Украину
02:56
Украина не будет в безопасности, пока РФ контролирует Крым – генерал Ходжес
01:59
Трагедия в Еленовке: ОП пожаловался на бездействие Красного креста
01:10
обновлено в 01:10Россияне ударили по жилому дому в Харькове: погиб один человек
00:08
Сумщина: россияне обстреляли 6 громад
23:28
Удар по заводу в Иране нанес Израиль – СМИ
22:33
фотоВ Херсоне из-за обстрелов за день возникло 5 пожаров
22:22
Глава МИД Северной Македонии: Россия заинтересована в подпитке конфликтов на Балканах
21:57
видеоИз-за обстрела Херсонского порта нефтепродукты вытекли в Днепр
21:44
Верховный суд Италии: эмодзи может расцениваться как клевета
Все новости...