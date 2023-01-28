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Россияне за сутки убили и ранили более 10 гражданских только в Донецкой области

Роман ПетренкоСуббота, 28 января 2023, 08:19
Россияне за сутки убили и ранили более 10 гражданских только в Донецкой области
обстрелы 27 января, фото донецкой ова

Российские оккупанты только в Донецкой области в течение 27 января убили 4 гражданских людей, сообщил глава ОГА Павел Кириленко.

Источник: Кириленко в Facebook

Прямая речь Кириленко: "Под активным огнем Соледарская громада: в Парасковиевке 3 человека погибли и 4 получили ранения, повреждены 8 домов; в Васюковке повреждены 9 домов.

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Еще 2 человека ранены в Бахмуте - повреждены админздание и частный дом. Накануне пострадал Часов Яр: повреждено с десяток домов, школа, админздание. Также есть поврежденные дома в Торецке и Нелиповке.

Всего за сутки россияне убили 4 жителей Донецкой области, ранили еще 7".

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Темы: Донецкая областьвойнаобстрел
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