У Чорному морі два ракетоносії з "Калібрами", але на нашому боці погода – Гуменюк

Росія станом на ранок 28 січня тримає у Чорному морі 12 кораблів, з них 2 ракетоносії загальним залпом 12 ракет.

Джерело: керівниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

Пряма мова Гуменюк: "Наразі ми спостерігаємо, що море знову на нашому боці — шторм посилився.

Реклама:

Це змусило і ракетоносії, в тому числі, заховатися в пункти базування. Але корабельне угруповання ворога ще досить потужне у Чорному морі. Зокрема, це 12 кораблів, але серед них тільки 2 ракетоносії — надводний і підводний.

Загальний залп "Калібрів" складає 12 одиниць. Це немало для того, щоб завдавати точкові удари по об’єктах критичної інфраструктури, але ми бачимо, що вони потребують відновлення сил після ракетної атаки.

До того ж штормова погода і поривчастий вітер зменшують імовірність використання ними дронів-камікадзе".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: За даними міськради Одеси, в області через шторм у Чорному морі 28 січня підвищена мінна небезпека.