Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Чорному морі два ракетоносії з "Калібрами", але на нашому боці погода – Гуменюк

Роман ПетренкоСубота, 28 січня 2023, 08:58
У Чорному морі два ракетоносії з Калібрами, але на нашому боці погода – Гуменюк
скріншот

Росія станом на ранок 28 січня тримає у Чорному морі 12 кораблів, з них 2 ракетоносії загальним залпом 12 ракет.

Джерело: керівниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

Пряма мова Гуменюк: "Наразі ми спостерігаємо, що море знову на нашому боці — шторм посилився.

Реклама:

Це змусило і ракетоносії, в тому числі, заховатися в пункти базування. Але корабельне угруповання ворога ще досить потужне у Чорному морі. Зокрема, це 12 кораблів, але серед них тільки 2 ракетоносії — надводний і підводний.

Загальний залп "Калібрів" складає 12 одиниць. Це немало для того, щоб завдавати точкові удари по об’єктах критичної інфраструктури, але ми бачимо, що вони потребують відновлення сил після ракетної атаки.

До того ж штормова погода і поривчастий вітер зменшують імовірність використання ними дронів-камікадзе".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: За даними міськради Одеси, в області через шторм у Чорному морі 28 січня підвищена мінна небезпека.

Теми: Чорне морекорабліРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info

Усі новини...
Чорне море
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Україна та Росія ведуть бої за "вишки Бойка" у Чорному морі – британська розвідка
Захисники з катера підбили російський винищувач під час бою біля Зміїного – ГУР
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: