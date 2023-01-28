Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Черном море два ракетоносителя с "Калибрами", но на нашей стороне погода - Гуменюк

Роман ПетренкоСуббота, 28 января 2023, 09:58
скриншот

Россия по состоянию на утро 28 января держит в Черном море 12 кораблей, из них 2 ракетоносителя общим залпом 12 ракет.

Источник: руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь Гуменюк: "Сейчас мы наблюдаем, что море снова на нашей стороне - шторм усилился.

Это заставило и ракетоносители, в том числе, спрятаться в пункты базирования. Но корабельная группировка врага еще достаточно мощная в Черном море. В частности, это 12 кораблей, но среди них только 2 ракетоносителя - надводный и подводный.

Общий залп "Калибров" составляет 12 единиц. Это немало для того, чтобы нанести точечные удары по объектам критической инфраструктуры, но мы видим, что они нуждаются в восстановлении сил после ракетной атаки.

К тому же, штормовая погода и порывистый ветер уменьшают вероятность использования ими дронов-камикадзе".

Предыстория: По данным горсовета Одессы, в области из-за шторма в Черном море 28 января повышена минная опасность.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Черное морекораблиРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Трагедия в Еленовке: ОП пожаловался на бездействие Красного креста

обновлено в 01:10Россияне ударили по жилому дому в Харькове: погиб один человек

Удар по заводу в Иране нанес Израиль – СМИ

Умер Дмитрий Павлычко

Еще один нардеп от запрещенной ОПЗЖ слагает мандат

фотоТанкисты из Украины прибыли на учения в Британию

Все новости...
Черное море
В Черном море шторм, повышенная минная опасность
Россия увеличила количество "Калибров" в Черном море – вывела субмарину
Россия сократила до 3 количество носителей "Калибров" в Черном море
Последние новости
03:59
Путин угрожал Джонсону ракетным ударом накануне вторжения в Украину
02:56
Украина не будет в безопасности, пока РФ контролирует Крым – генерал Ходжес
01:59
Трагедия в Еленовке: ОП пожаловался на бездействие Красного креста
01:10
обновлено в 01:10Россияне ударили по жилому дому в Харькове: погиб один человек
00:08
Сумщина: россияне обстреляли 6 громад
23:28
Удар по заводу в Иране нанес Израиль – СМИ
22:33
фотоВ Херсоне из-за обстрелов за день возникло 5 пожаров
22:22
Глава МИД Северной Македонии: Россия заинтересована в подпитке конфликтов на Балканах
21:57
видеоИз-за обстрела Херсонского порта нефтепродукты вытекли в Днепр
21:44
Верховный суд Италии: эмодзи может расцениваться как клевета
Все новости...