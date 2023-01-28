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В Черном море два ракетоносителя с "Калибрами", но на нашей стороне погода - Гуменюк

Роман ПетренкоСуббота, 28 января 2023, 08:58
В Черном море два ракетоносителя с Калибрами, но на нашей стороне погода - Гуменюк
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Россия по состоянию на утро 28 января держит в Черном море 12 кораблей, из них 2 ракетоносителя общим залпом 12 ракет.

Источник: руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь Гуменюк: "Сейчас мы наблюдаем, что море снова на нашей стороне - шторм усилился.

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Это заставило и ракетоносители, в том числе, спрятаться в пункты базирования. Но корабельная группировка врага еще достаточно мощная в Черном море. В частности, это 12 кораблей, но среди них только 2 ракетоносителя - надводный и подводный.

Общий залп "Калибров" составляет 12 единиц. Это немало для того, чтобы нанести точечные удары по объектам критической инфраструктуры, но мы видим, что они нуждаются в восстановлении сил после ракетной атаки.

К тому же, штормовая погода и порывистый ветер уменьшают вероятность использования ими дронов-камикадзе".

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Предыстория: По данным горсовета Одессы, в области из-за шторма в Черном море 28 января повышена минная опасность.

Темы: Черное морекораблиРосcиявойна
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