В Черном море два ракетоносителя с "Калибрами", но на нашей стороне погода - Гуменюк
Россия по состоянию на утро 28 января держит в Черном море 12 кораблей, из них 2 ракетоносителя общим залпом 12 ракет.
Источник: руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона
Прямая речь Гуменюк: "Сейчас мы наблюдаем, что море снова на нашей стороне - шторм усилился.
Это заставило и ракетоносители, в том числе, спрятаться в пункты базирования. Но корабельная группировка врага еще достаточно мощная в Черном море. В частности, это 12 кораблей, но среди них только 2 ракетоносителя - надводный и подводный.
Общий залп "Калибров" составляет 12 единиц. Это немало для того, чтобы нанести точечные удары по объектам критической инфраструктуры, но мы видим, что они нуждаются в восстановлении сил после ракетной атаки.
К тому же, штормовая погода и порывистый ветер уменьшают вероятность использования ими дронов-камикадзе".
Предыстория: По данным горсовета Одессы, в области из-за шторма в Черном море 28 января повышена минная опасность.