Під обстрілами були 8 українських областей протягом доби – ОВА

За даними глав ОВА, вісім українських областей були під обстрілами протягом 27 січня, є загиблі та поранені цивільні.

Джерело: зведення ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій:

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Чернігівщина: за минулу добу — 3 обстріли, Новгород-Сіверський та Корюківський райони, із мінометів та артилерії. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та зранку на ворог обстріляв території Есманської, Шалигінської, Середино-Будської громад. Зранку по околиці села Бачівськ Есманської територіальної громади здійснено мінометний обстріл. Також з мінометів росіяни стріляли по околиці села Вовківка Шалигінської громади Інформація про постраждалих, руйнування об’єктів інфраструктури уточнюється. Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли Білопільської, Есманської та Середино-Будської громад. Зафіксовано 52 прильоти. За попередніми даними — без жертв та постраждалих.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Червоне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Новоданилівка, Ольгівське, Щербаки, Полтавка, Залізничне, Оріхів, Кам'янське, Степове, Лук'янівське, Юрківка. Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Деталі щодо наслідків уточнюються.

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Харківщина: на Слобожанському напрямку ворог обстріляв понад 30 населених пунктів, серед них: Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Куп’янськ. На Куп’янському напрямку противник обстрілював населені пункти: Іванівка, Кислівка, Крохмальне і Берестове. У с. Кіндрашівка Куп'янського району пошкоджено корпусу ліцею. У с. Глибоке Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння, горіли 2 господарчі споруди. У с. Петропавлівка Чугуївського району поранення отримав цивільний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Луганщина: підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районі Білогорівки. На Куп’янському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли Новоселівського, Стельмахівки і М’ясожарівки. На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Червонопопівка, Макіївка, Невське і Діброва. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: протягом ночі — хаотичні обстріли наших позицій. Точкових ударів завдали окупанти по кільком населеним пунктам: по селищу Очеретине, по Лиману, по Авдіївці. Вночі також відбувся артобстріл території Карлівського водосховища на території Очеретинської ТГ. Інформація щодо постраждалих серед цивільних уточнюється. Загальна ситуація на лінії фронту залишається незмінною: активні бойові дії поблизу Бахмута, Соледара, Торецька, Мар'їнки, Вугледара. По області 4 загиблих, 7 поранених за добу.

Ще троє цивільних загинуло, щонайменше двоє поранено від ракетного удару, якого завдали російські окупанти по Костянтинівці 28 січня вранці.

Миколаївщина: вчора вдень ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарські споруди й гаражі. Постраждалих немає.

Херсонщина: за інформацією ГШ ЗСУ, обстрілів з РСЗВ, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Червоний Маяк, Монастирське, Томарине, Бургунка, Тягинка, Станіслав та Херсон. Армія РФ вкотре обстріляла житлові квартали Херсона та Херсонського району. Уламками від російського снаряда у Суворовському районі понівечений автомобіль, у салоні якого були чоловік та жінка. Чоловіка забрала бригада швидкої допомоги, а жінка загинула на місці.

Обстріляли рашисти й Комишани, де були поранені троє людей, 25-річна дівчина від отриманих ран померла. У Херсонській області в цілому поранення внаслідок російської агресії дістали 7 людей, 2 загинули. У тимчасово зайнятому курортному селищі Залізний Порт Скадовського району, російська так звана "адміністрація" здійснює перепис та конфіскацію в українських громадян не перереєстрованого за російським законодавством бізнесу (пансіонати, кафе, ресторани).