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Італія і Франція домовились купити 700 ракет для ЗРК SAMP/T, який готують Україні - ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 28 січня 2023, 10:00

Італія і Франція домовились про спільне замовлення 700 ракет Aster-30 вартістю 2 млрд євро для франко-італійського ЗРК SAMP/T - цю систему обидві країни планують надати Україні. 

Про це повідомило французьке видання l’Opinion, пише "Європейська правда".

Видання уточнює, що частина ракет залишиться в Італії та Франції. Скільки саме буде доставлено в Україну, невідомо.

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Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню відвідав Рим цієї п’ятниці, 27 січня, щоб зустрітися зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто. На зустрічі і було досягнуто домовленості про закупівлю Aster-30.

"Сьогодні в Римі ми розділили спільну волю продовжувати підтримувати Україну, убезпечити Середземне море перед обличчям нових загроз і нарощувати наші спільні виробничі можливості, зокрема в галузі протиповітряної оборони", - повідомив Лекорню у своєму Twitter.

Система, створена спільним франко-італійським консорціумом, може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно і є єдиною системою європейського виробництва, здатною перехоплювати балістичні ракети.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні агенція Reuters повідомила з посиланням на джерела, що дві країни вже практично досягли згоди про передачу Україні ЗРК SAMP/T. 

Теми: ФранціяІталіявійназброя
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