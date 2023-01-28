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Италия и Франция договорились купить 700 ракет для ЗРК SAMP/T, который готовят Украине - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 28 января 2023, 11:00

Италия и Франция договорились о совместном заказе 700 ракет Aster-30 стоимостью 2 млрд евро для франко-итальянского ЗРК SAMP/T - эту систему обе страны планируют предоставить Украине. 

Об этом сообщило французское издание l'Opinion, пишет "Европейская правда".

Издание уточняет, что часть ракет останется в Италии и Франции. Сколько именно будет доставлено в Украину, неизвестно.

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню посетил Рим в эту пятницу, 27 января, чтобы встретиться со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто. На встрече и была достигнута договоренность о закупке Aster-30.

"Сегодня в Риме мы разделили общую волю продолжать поддерживать Украину, обезопасить Средиземное море перед лицом новых угроз и наращивать наши совместные производственные возможности, в частности в области противовоздушной обороны", - сообщил Лекорню в своем Twitter.

Система, созданная совместным франко-итальянским консорциумом, может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно и является единственной системой европейского производства, способной перехватывать баллистические ракеты.

Накануне агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что две страны уже практически достигли согласия о передаче Украине ЗРК SAMP/T. 

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Темы: ФранцияИталиявойнаоружие
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