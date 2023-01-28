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Україна прагне отримати винищувачі від союзників – Ігнат

"Європейська правда", Роман ПетренкоСубота, 28 січня 2023, 17:33
F-16, ФОТО GETTY IMAGES

Україна має намір отримати від своїх міжнародних союзників батальйони винищувачів по 12 бойових літаків у кожному.

Таку цифру виданню El Pais озвучив речник ВПС України Юрій Ігнат, якого цитує "Європейська правда", Ігнат в коментарі "Українській правді".

Ігнат підтвердив, що на додаток до складних політичних переговорів, яких потребує виконання цієї операції, у короткостроковій перспективі Київ не зможе розраховувати на ці літаки на полі бою, оскільки на навчання пілотів і  команд наземного обслуговування потрібно не менше ніж пів року.

Уточнено: Ігнат в коментарі "УП" повідомив, що наразі Україна не чекає передачі літаків від союзників.

Також речник ВПС наголосив, що він не називав кількість літаків, яку хоче отримати Україна (в іспанському ЗМІ зазначалося, що Ігнат заявляв про бажання Києва отримати 24 винищувачі), пояснивши усе неправильним перекладом.

Пріоритетом для України є отримання американських F-16.

Раніше Київ розглядав варіанти й французьких Rafale і шведських Gripen.

ВІДЕО ДНЯ

Як раніше повідомлялося, у Повітряних силах Великої Британії допустили передачу Україні винищувачів вже після того, як російські війська будуть витіснені з української території.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус напередодні висловився проти надання Україні німецьких винищувачів. "Про це не може бути і мови", - сказав він.

Між тим, глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра минулого тижня сказав, що у Нідерландів "немає табу" на обговорення запиту про F-16, якби такий надійшов від України, а в уряді Словаччини прямо говорили про плани віддати Україні радянські МіГ-29

Теми: авіазброявійна
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