Украина стремится получить истребители от союзников - Игнат

Украина намерена получить от своих международных союзников батальоны истребителей по 12 боевых самолетов в каждом.

Такую цифру изданию El Pais озвучил представитель ВВС Украины Юрий Игнат, которого цитирует "Европейская правда", Игнат в комментарии "Украинской правде".

Игнат подтвердил, что в дополнение к сложным политическим переговорам, которых требует выполнение этой операции, в краткосрочной перспективе Киев не сможет рассчитывать на эти самолеты на поле боя, поскольку на обучение пилотов и команд наземного обслуживания нужно не менее полугода.

Уточнено: Игнат в комментарии "УП" сообщил, что пока Украина не ждет передачи самолетов от союзников.

Также представитель ВВС отметил, что он не называл количество самолетов, которое хочет получить Украина (в испанском СМИ отмечалось, что Игнат заявлял о желании Киева получить 24 истребителя), объяснив все неправильным переводом.

Приоритетом для Украины является получение американских F-16.

Ранее Киев рассматривал варианты и французских Rafale и шведских Gripen.

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Как ранее сообщалось, в Воздушных силах Великобритании допустили передачу Украине истребителей уже после того, как российские войска будут вытеснены с украинской территории.

Министр обороны Германии Борис Писториус накануне высказался против предоставления Украине немецких истребителей. "Об этом не может быть и речи", - сказал он.

Между тем, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на прошлой неделе сказал, что у Нидерландов "нет табу" на обсуждение запроса о F-16, если бы такой поступил от Украины, а в правительстве Словакии прямо говорили о планах отдать Украине советские МиГ-29.